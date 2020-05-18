ВВП Японии снижается второй квартал подряд на фоне пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. ВВП Японии снижается второй квартал подряд, следует из предварительных официальных данных, что позволяет говорить о рецессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
В первом квартале 2020-го этот показатель сократился на 3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (или на 0,9 процента по сравнению с предшествующим кварталом).
Это обусловлено снижением частного потребления, капитальных расходов и объема экспорта в свете пандемии.
Напомним, в МВФ рассказали, когда мировая экономика восстановится от пандемии.