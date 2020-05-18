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ВВП Японии снижается второй квартал подряд на фоне пандемии

Киев • УНН

 • 12945 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. ВВП Японии снижается второй квартал подряд, следует из предварительных официальных данных, что позволяет говорить о рецессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

ВВП Японии снижается второй квартал подряд на фоне пандемии

В первом квартале 2020-го этот показатель сократился на 3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (или на 0,9 процента по сравнению с предшествующим кварталом).

Это обусловлено снижением частного потребления, капитальных расходов и объема экспорта в свете пандемии.

Напомним, в МВФ рассказали, когда мировая экономика восстановится от пандемии.

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