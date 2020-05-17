В МВФ рассказали, когда мировая экономика восстановится от пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Чтобы восстановиться после пандемии COVID-19 мировой экономике понадобится три года. Об этом во время онлайн-дискуссии, организованной изданием Politico, заявила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
По мнению руководительницы МВФ, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году.
“Наибольший шок уже прошел”, — отметила Георгиева. Она отметила, что в марте 170 стран показали экономическое падение.
В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В этом году украинская экономика упадет не более чем на 5% — Смолий
Ситуация может быть еще хуже, чем апрельский прогноз МВФ, который предусматривал падение мировой экономики на 3%, потому что пандемии еще не преодолен, считает эксперт.
“Без имеющегося медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов”, — заявляла Георгиева на прошлой неделе на семинаре, организованном Европейским университетом, цитирует издание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль: экономика Украины находится под давлением мирового экономического кризиса
Все же МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году.
Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран.
“Тратьте сколько можете, а затем тратьте немного больше на врачей, медсестер, уязвимое население в вашей стране”, — заявила Георгиева во время семинара Politico.
Ранее представитель МВФ заявил, что эффект от кризиса COVID-19 будет ощущаться до 2025 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смолий: Банковская система Украины вошла в кризис “как никогда подготовленной”