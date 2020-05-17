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В МВФ рассказали, когда мировая экономика восстановится от пандемии

Киев • УНН

 • 16568 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Чтобы восстановиться после пандемии COVID-19 мировой экономике понадобится три года. Об этом во время онлайн-дискуссии, организованной изданием Politico, заявила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

В МВФ рассказали, когда мировая экономика восстановится от пандемии

По мнению руководительницы МВФ, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году.

“Наибольший шок уже прошел”, — отметила Георгиева. Она отметила, что в марте 170 стран показали экономическое падение.

В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%.

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Ситуация может быть еще хуже, чем апрельский прогноз МВФ, который предусматривал падение мировой экономики на 3%, потому что пандемии еще не преодолен, считает эксперт.

“Без имеющегося медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов”, — заявляла Георгиева на прошлой неделе на семинаре, организованном Европейским университетом, цитирует издание.

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Все же МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году.

Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран.

“Тратьте сколько можете, а затем тратьте немного больше на врачей, медсестер, уязвимое население в вашей стране”, — заявила Георгиева во время семинара Politico.

Ранее представитель МВФ заявил, что эффект от кризиса COVID-19 будет ощущаться до 2025 года.

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