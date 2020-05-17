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Смолій: Банківська система України увійшла в кризу "як ніколи підготовленою"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Банківська система України увійшла до економічної кризи "як ніколи підготовленою". Про це глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій заявив "ВВС News Україна" в інтерв'ю, що було опубліковано 16 травня, передає УНН.

Смолій: Банківська система України увійшла в кризу "як ніколи підготовленою"

“В цю кризу банківська система увійшла як ніколи підготовленою. Є велика різниця з тим, що відбувалося під час кризи 2008 чи 2014 року. Тоді Нацбанку довелося рятувати банки, а зараз банки рятують економіку. Бо вони докапіталізовані, вони мають ліквідність, мають нормальні технології для роботи”, — сказав він.

Як приклад глава НБУ назвав достатність капіталів.

“Подивіться на достатність капіталу. Сьогодні при нормативі в 10%, банківська система має 19,7%. Тобто капіталу у банків вдвічі більше, ніж критично потрібно. А ліквідність банківської системи тримається на рівні 200 млрд гривень, як і два місяці тому”, — сказав Смолій.

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Глава Нацбанку зазначив, що проблеми, через введення карантину, які викликали паніку у громадян, наразі були вирішені.

“Так, у перші тижні березня була відчутна паніка, і курс долара зріс, були проблеми з постачанням валютної готівки, бо припинилося авіасполучення. Але ми цю проблему вирішили, і сьогодні немає жодного дефіциту валютної готівки у касах банків, так само, як і дефіциту гривневої готівки”, — сказав Смолій.

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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 497 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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