Смолій планує очолювати Нацбанк до 2025 року

"Для голови Національного банку закон передбачає термін каденції 7 років, і є вичерпний перелік підстав, на підставі яких може бути змінений голова НБУ. Голова Національного банку призначається і звільняється з подання президента, а затверджується Верховною Радою. В мене термін каденції завершується у 2025 році. Тобто ще є час і багато завдань, які ми повинні здійснити", - наголосив Смолій.

Як повідомлялося раніше в УНН, цього року очікується 10 млрд доларів надходжень від заробітчан - Смолій.