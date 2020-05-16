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Смолій планує очолювати Нацбанк до 2025 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Голова Національного банку України Яків Смолій планує працювати до 2025 року - до завершення 7-річної каденції. Про це він розповів у інтерв'ю BBC, інформує УНН

Смолій планує очолювати Нацбанк до 2025 року

"Для голови Національного банку закон передбачає термін каденції 7 років, і є вичерпний перелік підстав, на підставі яких може бути змінений голова НБУ. Голова Національного банку призначається і звільняється з подання президента, а затверджується Верховною Радою. В мене термін каденції завершується у 2025 році. Тобто ще є час і багато завдань, які ми повинні здійснити", - наголосив Смолій.

Як повідомлялося раніше в УНН, цього року очікується 10 млрд доларів надходжень від заробітчан - Смолій.

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