Смолий планирует возглавлять Нацбанк до 2025 года

"Для главы Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, на основании которых может быть изменен глава НБУ. Глава Национального банка назначается и увольняется по представлению президента, а утверждается Верховной Радой. У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще время и много задач, которые мы должны осуществить", - подчеркнул Смолий.

Как сообщалось ранее в УНН, в этом году ожидается 10 млрд долларов поступлений от трудовых мигрантов - Смолий.