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Смолий планирует возглавлять Нацбанк до 2025 года

Киев • УНН

 • 14926 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Глава Национального банка Украины Яков Смолий планирует работать до 2025 года - до завершения 7-летней каденции. Об этом он рассказал в интервью BBC, передает УНН.

Смолий планирует возглавлять Нацбанк до 2025 года

"Для главы Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, на основании которых может быть изменен глава НБУ. Глава Национального банка назначается и увольняется по представлению президента, а утверждается Верховной Радой. У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще время и много задач, которые мы должны осуществить", - подчеркнул Смолий.

Как сообщалось ранее в УНН, в этом году ожидается 10 млрд долларов поступлений от трудовых мигрантов - Смолий.

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