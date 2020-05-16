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Цього року очікується 10 млрд доларів надходжень від заробітчан - Смолій

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Цього року в Україні очікують 10 млрд доларів переказів від трудових мігрантів, що на 2 млрд доларів менше, ніж у 2019 році. Про це в інтерв’ю BBC News Україна розповів голова Національного банку України Яків Смолій, передає УНН.

Цього року очікується 10 млрд доларів надходжень від заробітчан - Смолій

"У 2019 році перекази (від трудових мігрантів) дали 12 млрд доларів. Цього року ми очікуємо, що буде 10 млрд доларів. Але це буде компенсовано тим, що люди не зможуть виїхати на відпочинок за кордон. За нашою статистикою, наші громадяни витрачали близько 8-10 млрд доларів щороку, перебуваючи на відпочинку за кордоном", - зазначив Смолій.

За його словами, через те, що на пересування є обмеження, люди не зможуть поїхати і витратити ті кошти.

"Це негарно, звісно, але це буде компенсація із надлишком", - додав Смолій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України не вводив жодних заборон на виїзд українців за кордон, наразі уряд проводить перемовини з європейськими країнами про виїзд наших громадян на роботу.

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