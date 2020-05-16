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В НБУ не очікують, що після карантину українці "побіжать купувати долари"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Під час карантину готівка була доступна у банківських відділеннях та небанківських пунктах обміну. В НБУ не очікують, що після карантину усі "побіжать купувати долари". Про це в інтерв’ю BBC News Україна розповів голова Національного банку України Яків Смолій, передає УНН.

В НБУ не очікують, що після карантину українці "побіжать купувати долари"

"Сьогодні системні банки мають можливість надавати послугу обміну валюти онлайн через банківські додатки. Тобто клієнти, які мали безготівкову гривню, мали і можливість поміняти її на безготівковий долар. Готівка була доступна для обміну у банківських відділеннях та небанківських пунктах обміну, які не закривалися під час карантину. Так що населення мало змогу обміняти гроші, коли хотіло. Ми не очікуємо, що (після завершення карантину - ред.) усі побіжать купувати долари", - наголосив Смолій.

Також він поділився думкою, що в першу чергу населення почне витрачати кошти, які в них ще є, бо є певний відкладений попит.

"Хоча попит буде залишатися ще досить пригніченим, ми більше очікуємо на певне збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не на збільшення валютних накопичень чи валютних операцій. З іншого боку, для нас коливання курсу не є якоюсь "страшилкою", ми вміємо з ними справлятися", - додав Смолій.

Нагадаємо, на 16 травня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,68 грн/дол.

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