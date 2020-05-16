В НБУ не очікують, що після карантину українці "побіжать купувати долари"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Під час карантину готівка була доступна у банківських відділеннях та небанківських пунктах обміну. В НБУ не очікують, що після карантину усі "побіжать купувати долари". Про це в інтерв’ю BBC News Україна розповів голова Національного банку України Яків Смолій, передає УНН.
"Сьогодні системні банки мають можливість надавати послугу обміну валюти онлайн через банківські додатки. Тобто клієнти, які мали безготівкову гривню, мали і можливість поміняти її на безготівковий долар. Готівка була доступна для обміну у банківських відділеннях та небанківських пунктах обміну, які не закривалися під час карантину. Так що населення мало змогу обміняти гроші, коли хотіло. Ми не очікуємо, що (після завершення карантину - ред.) усі побіжать купувати долари", - наголосив Смолій.
Також він поділився думкою, що в першу чергу населення почне витрачати кошти, які в них ще є, бо є певний відкладений попит.
"Хоча попит буде залишатися ще досить пригніченим, ми більше очікуємо на певне збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не на збільшення валютних накопичень чи валютних операцій. З іншого боку, для нас коливання курсу не є якоюсь "страшилкою", ми вміємо з ними справлятися", - додав Смолій.
Нагадаємо, на 16 травня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,68 грн/дол.