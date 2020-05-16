Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,68 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На 16 травня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,68 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.679200 грн за долар;
28.786900 грн за євро;
0.359570 грн за російський рубль;
32.535300 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 15 травня курс усіх зазначених валют не змінився.