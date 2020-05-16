Официальный курс гривны установлен на уровне 26,68 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.679200 грн за доллар;

28.786900 грн за евро;

0.359570 грн за российский рубль;

32.535300 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 15 мая курс всех указанных валют не изменился.