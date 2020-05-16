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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,68 грн/доллар

Киев • УНН

 • 14991 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. На 16 мая 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,68 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,68 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.679200 грн за доллар;

28.786900 грн за евро;

0.359570 грн за российский рубль;

32.535300 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 15 мая курс всех указанных валют не изменился.

Украинские Национальные Новости

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