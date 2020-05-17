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Смолий: Банковская система Украины вошла в кризис "как никогда подготовленной"

Киев • УНН

 • 16944 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Банковская система Украины вошла в экономический кризис “как никогда подготовленной”. Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил в интервью ВВС News Украина, которое было опубликовано 16 мая, передает УНН.

Смолий: Банковская система Украины вошла в кризис "как никогда подготовленной"

“В этот кризис банковская система вошла как никогда подготовленной. Есть большая разница с тем, что происходило во время кризиса 2008 или 2014 года. Тогда Нацбанку пришлось спасать банки, а сейчас банки спасают экономику. Потому что они докапитализированы, они имеют ликвидность, имеют нормальные технологии для работы”, — сказал он.

В качестве примера глава НБУ назвал достаточность капиталов.

“Посмотрите на достаточность капитала. Сегодня при нормативе в 10%, банковская система имеет 19,7%. То есть капитала у банков в два раза больше, чем критически нужно. А ликвидность банковской системы держится на уровне 200 млрд гривен, как и два месяца назад”, — сказал Смолий.

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Глава Нацбанка отметил, что проблемы, возникшие из-за введения карантина, которые вызвали панику у граждан, на данный момент были решены.

“Да, в первые недели марта была ощутимая паника, и курс доллара вырос, были проблемы с поставками валютной наличности, потому что прекратилось авиасообщение. Но мы эту проблему решили, и сегодня нет никакого дефицита валютной наличности в кассах банков, так же, как и дефицита гривневой наличности”, — сказал Смолий.

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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 497 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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