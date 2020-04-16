Ефект від кризи COVID-19 відчуватиметься до 2025 року - представник МВФ

“Минулого тижня очільниця МВФ повідомила, що ця криза така, якої не було раніше, і з нею вже згодні багато експертів... У вівторок вийшли оновлені прогнози МВФ. По-перше, невизначеність щодо самої кризи, її глибини та тривалості. Багато що залежить від епідеміології та ефективності заходів стримування, а також від розробки вакцини, швидкість якої досить складно передбачити”, - сказав Рашкован.

З його слів, у прогнозі фонд виходить з припущення, що для більшості країн світу пік пандемії трапиться у || кварталі року.

“І ще один важливий фактор базового сценарію — що наступного „шоку“ епідемії не буде”, — додав він.

Заступник виконавчого директора МВФ в той же час заявив, що вважає цей базовий сценарій оптимістичним.

“В одній з презентацій керівництво Фонду сказало, що ефект кризи буде відчуватись і до 2025 року, не менше. І це все — у базовому сценарії. В менш оптимістичному суенаріі, якщо пандемію не вдасться стримати в другому півріччі, глобальна економіка може знизитись до −6%, а у випадку переходу „шоків“ пандемії на 2021 рік падіння глобальної економіки у 2021 році може скласти ще на −8%”, — зазначив Рашков.

Як повідомляв УНН, цього тижня Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз ВВП для України: очікується зниження на 7,7% у 2020 році.