Эффект от кризиса COVID-19 будет ощущаться до 2025 года - представитель МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Эффект от глобального экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни, будет ощущаться в мире до 2025 года — и это оптимистичный сценарий. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован на онлайн-конференции, организованной компанией “Делойт”, передает УНН.
"На прошлой неделе руководительница МВФ сообщила, что этот кризис такой, которого не было раньше, и с ней уже согласны многие эксперты ... Во вторник вышли обновленные прогнозы МВФ. Во-первых, неопределенность относительно самого кризиса, его глубины и продолжительности. Многое зависит от эпидемиологии и эффективности мер сдерживания, а также от разработки вакцины, скорость которой достаточно сложно предсказать", - сказал Рашкован.
По его словам, в прогнозе фонд исходит из предположения, что для большинства стран мира пик пандемии случится во ІІ квартале года.
"И еще один важный фактор базового сценария - что следующего "шока" эпидемии не будет", - добавил он.
Заместитель исполнительного директора МВФ в то же время заявил, что считает этот базовый сценарий оптимистичным.
"В одной из презентаций руководство Фонда сказало, что эффект кризиса будет ощущаться и до 2025 года, не меньше. И это все - в базовом сценарии. В менее оптимистичном суенарии, если пандемию не удастся сдержать во втором полугодии, глобальная экономика может снизиться до -6%, а в случае перехода "шоков" пандемии на 2021 год падение глобальной экономики в 2021 году может составить еще на 8%", - отметил Рашков.
Как сообщал УНН, на этой неделе Международный валютный фонд ухудшил прогноз ВВП для Украины: ожидается снижение на 7,7% в 2020 году.