Эффект от кризиса COVID-19 будет ощущаться до 2025 года - представитель МВФ

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Эффект от глобального экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни, будет ощущаться в мире до 2025 года — и это оптимистичный сценарий. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован на онлайн-конференции, организованной компанией “Делойт”, передает УНН.