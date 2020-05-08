Цього року українська економіка впаде не більше, ніж на 5% - Смолій

"Українська економіка увійшла в кризу COVID-19 у значно кращому стані, ніж під час криз 2008 чи 2014 років. Помірна інфляція, ефективна політика плаваючого курсу та валютна лібералізація, невисокий дефіцит поточного рахунку, значний обсяг міжнародних резервів, виважена фіскальна політика, а також реформований банківський сектор, який раніше виступав каталізатором криз. Ці здобутки реформ минулих років, швидкі та ефективні дії Національного банку, антикризова фіскальна політика - усе це разом стане запорукою, що українська економіка впаде не більше, ніж на 5% у 2020 році", - зазначив Смолій.

З його слів, за оцінкою НБУ, вже у третьому кварталі, відразу по закінченню карантину, активність почне відновлюватися - тоді ж поступово буде зменшуватися й безробіття.

"А вже в наступні роки ми знову побачимо зростання на рівні 4%. Для стимулювання економіки ми, ймовірно, зможемо ще знизити облікову ставку цього року. Простір для цього є – інфляція низька і залишиться в межах нашої цілі з інфляції 5% +/- 1 в.п.", - зазначив голова НБУ.

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На його думку, Україна, як і решта країн, потребує масштабних державних видатків на боротьбу з коронавірусом та підтримання економіки, однак "ліки не повинні бути гіршими за хворобу".

"Неконтрольований друк грошей для фінансування державних видатків у нас завжди завершується катастрофічними наслідками для економіки... Набагато правильніший шлях – завершити переговори з МВФ та отримати дешеве фінансування для бюджету від офіційних донорів", - зауважив Смолій.

Він підкреслив, що Нацбанк є підготовленим, щоб за потреби швидко та ефективно реагувати на нові виклики, а також постійно відслідковує ситуацію, оцінює ризики, перевіряє на реалістичність прогнози.

Нагадаємо, раніше Нацбанк опублікував річний звіт за 2019 рік. Відповідно до звіту, у 2019 році в Україні сповільнилось зростання цін: показник інфляції склав 4,1%, що є найнижчим показником за останні шість років.