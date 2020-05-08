В этом году украинская экономика упадет не более чем на 5% - Смолий

"Украинская экономика вошла в кризис COVID-19 в гораздо лучшем состоянии, чем во время кризисов 2008 или 2014 годов. Умеренная инфляция, эффективная политика плавающего курса и валютная либерализация, невысокий дефицит текущего счета, значительный объем международных резервов, взвешенная фискальная политика, а также реформированный банковский сектор, который ранее выступал катализатором кризисов. Эти достижения реформ прошлых лет, быстрые и эффективные действия Национального банка, антикризисная фискальная политика - все это вместе станет залогом, что украинская экономика упадет не больше, чем на 5% в 2020 году", - отметил Смолий.

По его словам, по оценке НБУ, уже в третьем квартале, сразу по окончании карантина, активность начнет восстанавливаться - тогда же постепенно будет уменьшаться и безработица.

"А уже в последующие годы мы снова увидим рост на уровне 4%. Для стимулирования экономики мы, вероятно, сможем еще снизить учетную ставку в этом году. Пространство для этого есть - инфляция низкая и останется в пределах нашей цели по инфляции 5% +/- 1 п.п.", - отметил глава НБУ.

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По его мнению, Украина, как и остальные страны, требует масштабных государственных расходов на борьбу с коронавирусом и поддержания экономики, однако "лекарства не должны быть хуже болезни".

"Неконтролируемая печать денег для финансирования государственных расходов у нас всегда завершается катастрофическими последствиями для экономики... Гораздо более правильный путь - завершить переговоры с МВФ и получить дешевое финансирование для бюджета от официальных доноров", - отметил Смолий.

Он подчеркнул, что Нацбанк является подготовленным, чтобы при необходимости быстро и эффективно реагировать на новые вызовы, а также постоянно отслеживает ситуацию, оценивает риски, проверяет на реалистичность прогнозы.

Напомним, ранее Нацбанк опубликовал годовой отчет за 2019 год. Согласно отчету, в 2019 году в Украине замедлился рост цен: показатель инфляции составил 4,1%, что является самым низким показателем за последние шесть лет.