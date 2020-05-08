Нацбанк перерахував до Держбюджету майже 43 млрд грн свого прибутку за минулий рік

"Національний банк перерахував 42,72 млрд грн свого прибутку за минулий рік до Державного бюджету. Це на 2 млрд грн більше, ніж планувалося державним бюджетом на 2020 рік. Усю суму прибутку було перераховано відразу. На Держбюджет цього року лягає значний фінансовий тягар боротьби з коронавірусом у країні та підтримки бізнесу і громадян, які найбільше потерпають від обмежувальних заходів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що Нацбанк знизив облікову ставку із 18 до 13,5% у 2019 році, а також домовився про подальшу тіснішу співпрацю з урядом.