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Нацбанк перерахував до Держбюджету майже 43 млрд грн свого прибутку за минулий рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Національний банк України перерахував до Державного бюджету майже 43 млрд грн свого прибутку за 2019 рік. Ці кошти спрямовані на боротьбу з коронавірусом, на підтримку бізнесу та громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на річний звіт Нацбанку за 2019 рік.

Нацбанк перерахував до Держбюджету майже 43 млрд грн свого прибутку за минулий рік

"Національний банк перерахував 42,72 млрд грн свого прибутку за минулий рік до Державного бюджету. Це на 2 млрд грн більше, ніж планувалося державним бюджетом на 2020 рік. Усю суму прибутку було перераховано відразу. На Держбюджет цього року лягає значний фінансовий тягар боротьби з коронавірусом у країні та підтримки бізнесу і громадян, які найбільше потерпають від обмежувальних заходів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що Нацбанк знизив облікову ставку із 18 до 13,5% у 2019 році, а також домовився про подальшу тіснішу співпрацю з урядом.

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