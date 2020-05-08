Нацбанк перечислил в Госбюджет почти 43 млрд грн своей прибыли за прошлый год

"Национальный банк перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в Государственный бюджет. Это на 2 млрд грн больше, чем планировалось государственным бюджетом на 2020 год. Вся сумма прибыли была перечислена сразу. На Госбюджет этого года ложится значительная финансовая тяжесть борьбы с коронавирусом в стране, поддержка бизнеса и граждан, которые больше всего страдают от ограничительных мер", - говорится в сообщении.

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Напомним, что Нацбанк снизил учетную ставку с 18 до 13,5% в 2019 году, а также договорился о дальнейшем тесном сотрудничестве с правительством.