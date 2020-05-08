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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацбанк перечислил в Госбюджет почти 43 млрд грн своей прибыли за прошлый год

Киев • УНН

 • 15438 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Национальный банк Украины перечислил в Государственный бюджет почти 43 млрд грн своей прибыли за 2019 год. Эти средства направлены на борьбу с коронавирусом, на поддержку бизнеса и граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на годовой отчет Нацбанка за 2019 год.

Нацбанк перечислил в Госбюджет почти 43 млрд грн своей прибыли за прошлый год

"Национальный банк перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в Государственный бюджет. Это на 2 млрд грн больше, чем планировалось государственным бюджетом на 2020 год. Вся сумма прибыли была перечислена сразу. На Госбюджет этого года ложится значительная финансовая тяжесть борьбы с коронавирусом в стране, поддержка бизнеса и граждан, которые больше всего страдают от ограничительных мер", - говорится в сообщении.

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Напомним, что Нацбанк снизил учетную ставку с 18 до 13,5% в 2019 году, а также договорился о дальнейшем тесном сотрудничестве с правительством.

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