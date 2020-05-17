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У МВФ розповіли, коли світова економіка відновиться від пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Щоб відновитись після пандемії COVID-19, світовій економіці знадобиться три роки. Про це під час онлайн-дискусії, організованої виданням Politico, заявила директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва, передає УНН із посиланням на “Голос Америки”.

У МВФ розповіли, коли світова економіка відновиться від пандемії

На думку очільниці МВФ, світова економіка вийде на докризовий рівень в 2023 році.

“Найбільший шок вже відбувся”, — наголосила Георгієва. Вона відзначила, що в березні 170 країн показали економічне падіння.

В першому кварталі США та Європа зареєстрували різке падіння економіки. В Україні падіння в першому кварталі склало 1,2%.

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Ситуація може бути ще гірша, ніж квітневий прогноз МВФ, який передбачав падіння світової економіки на 3%, бо пандемію ще не подолано, вважає експерт.

“Без наявного медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть справдитись більш негативні сценарії. Невідомість стосовно поведінки вірусу затьмарює горизонт прогнозів”, — заявляла Георгієва минулого тижня на семінарі, організованому Європейським університетом, цитує видання.

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Все ж МВФ прогнозує часткове відновлення світової економіки вже в 2021 році.

Фонд нарощує кількість програм для підтримки економіки країн, що розвиваються, а також розглядає можливість списання боргів для найбідніших країн.

“Витрачайте скільки можете, а потім витрачайте трохи більше на лікарів, медсестер, вразливе населення у вашій країні”, — заявила Георгієва під час семінару Politico.

Раніше представник МВФ заявив, що ефект від кризи COVID-19 відчуватиметься до 2025 року.

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