У МВФ розповіли, коли світова економіка відновиться від пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Щоб відновитись після пандемії COVID-19, світовій економіці знадобиться три роки. Про це під час онлайн-дискусії, організованої виданням Politico, заявила директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва, передає УНН із посиланням на “Голос Америки”.
На думку очільниці МВФ, світова економіка вийде на докризовий рівень в 2023 році.
“Найбільший шок вже відбувся”, — наголосила Георгієва. Вона відзначила, що в березні 170 країн показали економічне падіння.
В першому кварталі США та Європа зареєстрували різке падіння економіки. В Україні падіння в першому кварталі склало 1,2%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цього року українська економіка впаде не більше, ніж на 5% — Смолій
Ситуація може бути ще гірша, ніж квітневий прогноз МВФ, який передбачав падіння світової економіки на 3%, бо пандемію ще не подолано, вважає експерт.
“Без наявного медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть справдитись більш негативні сценарії. Невідомість стосовно поведінки вірусу затьмарює горизонт прогнозів”, — заявляла Георгієва минулого тижня на семінарі, організованому Європейським університетом, цитує видання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль: економіка України знаходиться під тиском світової економічної кризи
Все ж МВФ прогнозує часткове відновлення світової економіки вже в 2021 році.
Фонд нарощує кількість програм для підтримки економіки країн, що розвиваються, а також розглядає можливість списання боргів для найбідніших країн.
“Витрачайте скільки можете, а потім витрачайте трохи більше на лікарів, медсестер, вразливе населення у вашій країні”, — заявила Георгієва під час семінару Politico.
Раніше представник МВФ заявив, що ефект від кризи COVID-19 відчуватиметься до 2025 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смолій: Банківська система України увійшла в кризу “як ніколи підготовленою”