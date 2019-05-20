Введення ринку електроенергії вигідно для споживачів — Енергоатом

“Введення ринку для споживачів дасть можливість вибору собі постачальника електричної енергії на вільній основі. Не треба бути прив’язаним до якогось обленерго, які до цього постачали електричну енергію ”, - розповів Бєдін в інтерв’ю програмі “Перша Шпальта”.

Це на його думку розширить конкуренцію і дозволить отримає в перспективі більш низьку ціну.

Україна зобов’язана ввести ринок електроенергії з початку липня, оскільки це дозволить виконати зобов’язання взяті на себе перед Євросоюзом і створити кращі умови для споживачів.

За його словами з 1 січня 2019 був введений сегмент роздрібного ринку електричної енергії. В даний час всі споживачі мають можливість вибрати собі постачальника електроенергії.

“Але, на жаль, постачальники електроенергії не можуть вибрати собі продавця електроенергії для подальшої її поставки споживачам”, — зазначає Бендін.

У разі введення повномасштабного ринку з 1 липня по його словами всі постачальники будуть мати можливість укласти довгострокові контракти з виробниками електричної енергії.

“З 1 липня всі учасники ринку нарешті зможуть працювати на конкурентних засадах на ринку електричної енергії і продавати свою електричну енергію згідно з своїми ціновими заявками”, — розповів генеральний директор відокремленого підприємства “Енергоатом-Трейдинг”. Нагадаємо, що на введення в Україні з 1 липня цього року вільного ринку електроенергії виступає Євросоюз і ряд міжнародних кредиторів України.