Введення ринку електроенергії вигідно для споживачів — Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Генеральний директор відокремленого підприємства “Енергоатом-Трейдинг” Сергій Бєдін вважає, що введення ринку електроенергії вигідно для споживача, повідомляє УНН.
“Введення ринку для споживачів дасть можливість вибору собі постачальника електричної енергії на вільній основі. Не треба бути прив’язаним до якогось обленерго, які до цього постачали електричну енергію ”, - розповів Бєдін в інтерв’ю програмі “Перша Шпальта”.
Це на його думку розширить конкуренцію і дозволить отримає в перспективі більш низьку ціну.
Україна зобов’язана ввести ринок електроенергії з початку липня, оскільки це дозволить виконати зобов’язання взяті на себе перед Євросоюзом і створити кращі умови для споживачів.
За його словами з 1 січня 2019 був введений сегмент роздрібного ринку електричної енергії. В даний час всі споживачі мають можливість вибрати собі постачальника електроенергії.
“Але, на жаль, постачальники електроенергії не можуть вибрати собі продавця електроенергії для подальшої її поставки споживачам”, — зазначає Бендін.
У разі введення повномасштабного ринку з 1 липня по його словами всі постачальники будуть мати можливість укласти довгострокові контракти з виробниками електричної енергії.
“З 1 липня всі учасники ринку нарешті зможуть працювати на конкурентних засадах на ринку електричної енергії і продавати свою електричну енергію згідно з своїми ціновими заявками”, — розповів генеральний директор відокремленого підприємства “Енергоатом-Трейдинг”. Нагадаємо, що на введення в Україні з 1 липня цього року вільного ринку електроенергії виступає Євросоюз і ряд міжнародних кредиторів України.