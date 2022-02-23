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Введення надзвичайного стану особливо не вплине на життя людей та роботу бізнесу - Шмигаль

Введення надзвичайного стану особливо не вплине на життя людей та роботу бізнесу - Шмигаль

Київ • УНН

 • 262047 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Введення надзвичайного стану особливим чином не буде впливати на життя людей та роботу бізнесу. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Для того, аби посилити безпеку у всіх регіонах та посилити нашу готовність до можливої подальшої агресії, РНБО запропонувала запровадити надзвичайний стан... Це в першу чергу дозволить нашим військовим та правоохоронцям краще контролювати ситуацію. Ніяким особливим чином це не буде впливати на життя людей та роботу бізнесу”, — сказав Шмигаль.

Доповнення

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.

Заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, що швидше за все, Верховна Рада проголосує за введення надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим, на позачерговому засіданні ближче до вечора.

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