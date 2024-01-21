"Вважаю, що нам треба думати, як це зробити": Зеленський про проведення виборів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський припускає, що необхідно знайти рішення для проведення виборів під час воєнного стану, оскільки чинне законодавство не дозволяє всім інституціям проводити вибори у воєнний час. Зеленський також визнав, що Україні бракує онлайн-формату виборів.
Президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно думати, як зробити в Україні вибори під час воєнного стану. Про це він заявив в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News, передає кореспондент УНН.
Я не відклав (проведення виборів – ред.) Це автоматично виходить, я нічого не відкладав. Я просто не спроможний їх провести через закон, який мені це забороняє. Тобто він забороняє не мені проводити вибори, а забороняє вибори в цілому всім інституціям зробити. Верховна Рада повинна проголосувати й дати мандат на вибори. Вони повинні підняти це питання та проголосувати. Вони це зробити не можуть через заборону закону. Ситуація в тому, що вибори у нас у воєнний час заборонені. І навіть, якщо це можна було зробити, то що робити з окупованими територіями?
Також Зеленський сказав, що на жаль в Україні немає онлайн формату виборів.
"Якщо ви мене запитаєте, то я вважаю, що нам треба думати, як це зробити. Ось вам моя відповідь… Якби я міг це (вибори – ред.) зробити завтра, я б зробив це завтра…Отже, ми повинні змінити обставини та закон", - заявив Зеленський.
"Втомленість від війни" – ми не можемо собі її дозволити: Зеленський21.01.24, 12:08 • 53140 переглядiв
Доповнення
В листопада 2023 року Зеленський заявляв, що проведення в Україні виборів не на часі.
В грудні 2023 року Президент Зеленський говорив, що не може розпустити Верховну Раду, тому що під час повномасштабної війни не може проводити парламентські вибори.