"Считаю, что нам надо думать, как это сделать": Зеленский о проведении выборов
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что необходимо найти решение для проведения выборов во время военного положения, поскольку действующее законодательство не позволяет всем институтам проводить выборы в военное время. Зеленский также признал, что Украине не хватает онлайн-формата выборов.
В Севастополе "хлопок": прогремело три взрыва, оккупационные власти сообщают о работе ПВО
Во временно оккупированном Севастополе прогремели три взрыва, а местные жители сообщили о задымлении над центром города. "Губернатор" оккупированного Крыма заявил, что взрывы были результатом того, что российские ПВО нацелились на летающий объект над Черным морем.
Между нами очень хорошие отношения: Зеленский о британской разведке
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет "очень хорошие" отношения с британской разведкой, поддерживая открытую коммуникацию независимо от изменений в руководстве Великобритании. Он предположил, что прочные связи сохранятся, даже если Британия выберет новое правительство.
В Песчаном во время обстрела погиб мужчина - Харьковская ОВА
В Харьковской области во время артиллерийского обстрела россиянами села Песчаное погиб местный житель. Кроме того, обстрелу подверглись Тищеновка и Волчанск, в результате чего были повреждены частные дома.
Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге спецоперация СБУ - источник
Как сообщается, Служба безопасности Украины (СБУ) организовала спецоперацию с использованием беспилотников против морского терминала в Усть-Луге (Россия), что привело к масштабному пожару и вынужденной эвакуации людей. Операция имела целью помешать логистике горючего для российских военных.
"Усталость от войны" - мы не можем себе ее позволить: Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не поддаваться "усталости от войны" в интервью "4 каналу". Он отметил важность дальнейшей самоотверженности в защите государства и поддержке его жизнедеятельности.
Зеленский о мобилизации: это прежде всего вопрос справедливости
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News подчеркнул, что мобилизация - это прежде всего вопрос справедливости. Он отметил важность надлежащей подготовки и информирования личного состава об их роли в армии.
"Прилёты" в Донецке: есть погибшие – росСМИ
В результате атак беспилотников в Донецке, как сообщают российские СМИ, погибли по меньшей мере 13 человек и 10 получили ранения, по словам лидера так называемых "днр" Пушилина. Целью беспилотников были оживленные районы, включая квартал Текстильщик и Ленкоранскую улицу.
рф начала использовать противокорабельные комплексы в нештатном режиме - Плетенчук
Россия начала использовать противокорабельные системы в экстренном режиме, что представляет потенциальную опасность, сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Существуют также угрозы применения ракет "Калибр" и авиаударов.
ГУР атаковало завод по производству "Панцирей" в РФ, цели поражены - источник
Как сообщается, украинская разведка атаковала российский завод "Щегловский Вал" в Туле, где производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь", поразив цели. Завод является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности России.