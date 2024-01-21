"Считаю, что нам надо думать, как это сделать": Зеленский о проведении выборов

Президент Владимир Зеленский считает, что нужно думать, как сделать в Украине выборы во время военного положения. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, передает корреспондент УНН.

Я не отложил (проведение выборов - ред.) Это автоматически получается, я ничего не откладывал. Я просто не способен их провести через закон, который мне это запрещает. То есть он запрещает не мне проводить выборы, а запрещает выборы в целом всем институтам сделать. Верховная Рада должна проголосовать и дать мандат на выборы. Они должны поднять этот вопрос и проголосовать. Они это сделать не могут из-за запрета закона. Ситуация в том, что выборы у нас в военное время запрещены. И даже если это можно было сделать, то что делать с оккупированными территориями? - сказал Зеленский.

Также Зеленский сказал, что к сожалению в Украине нет онлайн формата выборов.

"Если вы меня спросите, то я считаю, что нам надо думать, как это сделать. Вот вам мой ответ... Если бы я мог это (выборы - ред.) сделать завтра, я бы сделал это завтра... Итак, мы должны изменить обстоятельства и закон", - заявил Зеленский.

"Усталость от войны" - мы не можем себе ее позволить: Зеленский

Дополнение

В ноябре 2023 года Зеленский заявлял, что проведение в Украине выборов не актуально.

В декабре 2023 года Президент Зеленский говорил, что не может распустить Верховную Раду, потому что во время полномасштабной войны не может проводить парламентские выборы.