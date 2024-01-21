"Усталость от войны" - мы не можем себе ее позволить: Зеленский

Усталость от войны мы не можем себе позволить. Если мы устанем, мы потеряем то, что имеем. Об этом в интервью Channel 4 News сказал украинский Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Когда мы говорим об усталости. Мы должны разделять вот какие вещи. Здесь есть нюанс. "Усталость от войны" - мы не можем себе ее позволить. В противном случае получится так, что кто-то защищает государство. А когда я говорю "защита", это не только фронт, это и люди, которые работают, и люди, которые имеют бизнес, которые платят налоги. можно устать делать это под ракетами. Но люди продолжают это делать. И это все важно. Устать мы не имеем права. А если мы устанем, в этом смысле слова, мы потеряем то, что имеем. - объяснил Зеленский.

Детали

Впрочем Президент отметил, что люди действительно устают. Однако, не позволяют себе делать это в ущерб своей основной деятельности, и ее качеству.

"Можно позволить себе устать вечером, но утром придется защищать государство. Бороться за него", - сказал Зеленский.

Добавив что это необходимость для украинцев, которые хотят сохранить свое государство.

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Дополнение

В этом же интервью британскому телеканалу Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мобилизация - это прежде всего вопрос справедливости. Он отметил важность надлежащей подготовки и информирования личного состава об их роли в армии.