Втрати ворога: на Запорізькому напрямку українські військові знищили вертольот КА-52 та пошкодили ще один
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Українські військові на Запорізькому напрямку повідомляють про знищення вертольота КА-52 та нанесення пошкодження ще одному такому ж літальному апарату, передає УНН із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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"Нашi захисники на Запорізькому напрямку повідомляють про знищення вертольота КА-52 та нанесення пошкодження ще одному такому ж літальному апарату. Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та декілька одиниць бронетехніки ворога", - йдеться у повідомленні.
Ще один "супералігатор" КА-52 збито на Київщині, додали у Генштабі.
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