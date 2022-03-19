Втрати ворога: на Запорізькому напрямку українські військові знищили вертольот КА-52 та пошкодили ще один

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"Нашi захисники на Запорізькому напрямку повідомляють про знищення вертольота КА-52 та нанесення пошкодження ще одному такому ж літальному апарату. Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та декілька одиниць бронетехніки ворога", - йдеться у повідомленні.

Ще один "супералігатор" КА-52 збито на Київщині, додали у Генштабі.

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