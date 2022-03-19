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Потери врага: на Запорожском направлении украинские военные уничтожили вертолет КА-52 и повредили еще один

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинские военные на Запорожском направлении сообщают об уничтожении вертолета КА-52 и нанесении повреждения еще одному такому же летательному аппарату, передает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Цитата

"Наши защитники на Запорожском направлении сообщают об уничтожении вертолета КА-52 и нанесении повреждения еще одному такому же летательному аппарату. Также ликвидировано около 60 российских оккупантов и несколько единиц бронетехники врага", - говорится в сообщении.

Еще один "супералигатор" КА-52 сбит на Киевщине, добавили в Генштабе.

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