Мінус ще один: під Києвом збито ворожий бойовий вертоліт К-52
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52, передає УНН із посиланням на Київську ОДА.
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"Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"!" - йдеться у повідомленні.
Деталі
Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер".
"Дякуємо хлопцям за захист нашого неба. Перемога буде за нами. Слава Україні!" - додали в ОДА.
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