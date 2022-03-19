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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46653 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 94839 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 131609 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 182924 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 179189 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 175315 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 151020 перегляди

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Мінус ще один: під Києвом збито ворожий бойовий вертоліт К-52

Мінус ще один: під Києвом збито ворожий бойовий вертоліт К-52

Київ • УНН

 • 169143 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52, передає УНН із посиланням на Київську ОДА.

Цитата

"Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"!" - йдеться у повідомленні.

Деталі

Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер".

"Дякуємо хлопцям за захист нашого неба. Перемога буде за нами. Слава Україні!" - додали в ОДА.

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