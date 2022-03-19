Мінус ще один: під Києвом збито ворожий бойовий вертоліт К-52

Цитата

"Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"!" - йдеться у повідомленні.

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Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер".

"Дякуємо хлопцям за захист нашого неба. Перемога буде за нами. Слава Україні!" - додали в ОДА.

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