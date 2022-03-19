Минус еще один: под Киевом сбит вражеский боевой вертолет К-52

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19:03 • 51656 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня, в Бучанском районе, подразделениями ПВО СВ Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.

Цитата

"Сегодня, в Бучанском районе, подразделениями ПВО СВ Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор"!" - говорится в сообщении.

Детали

Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер".

"Благодарим ребят за защиту нашего неба. Победа будет за нами. Слава Украине!"- добавили в ОГА.

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