Минус еще один: под Киевом сбит вражеский боевой вертолет К-52

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"Сегодня, в Бучанском районе, подразделениями ПВО СВ Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор"!" - говорится в сообщении.

Детали

Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер".

"Благодарим ребят за защиту нашего неба. Победа будет за нами. Слава Украине!"- добавили в ОГА.

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