Вторгнення РФ: Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію в різних регіонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України опублікував інформацію про ситуацію із вторгненням РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держспецзв’язок.
Деталі
Наразі у Київській області залишаються складними напрямки Буча – Гостомель – Ірпінь. Російські окупаційні війська намагаються прорватися останні 4 години. У Бучі вдалося зупинити пересування колони військової техніки, супротивник покинув техніку та відступив.
На Волинському напрямку активних дій наземних угруповань не зафіксовано. Авіація противника продовжує демонстраційні дії з території Республіки Білорусь вздовж північної ділянки державного кордону України.
На Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку міста Києва. Намагаючись зберегти темпи наступу, противник вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань.
Зафіксовано висування додаткових підрозділів у напрямку Скадовськ.
Втримавши важкі бої, підрозділи Об’єднаних сил зупинили просування противника та зберегли свої позиції.
Міст через річку Сіверський Донець в районі населеного пункту Щастя зруйновано.
Підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус.
Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення.
Наша система протиповітряної оборони за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та як мінімум два літаки ВКС РФ.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.