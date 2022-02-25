Вторжение РФ: Генштаб ВСУ сообщил о ситуации в разных регионах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о ситуации с вторжением РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госспецсвязь.
Детали
Сейчас в Киевской области остаются сложными направления Буча - Гостомель - Ирпень. Российские оккупационные войска пытаются прорваться последние 4 часа. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник покинул технику и отступил.
На Волынском направлении активных действий наземных группировок не зафиксировано. Авиация противника продолжает демонстрационные действия с территории Республики Беларусь вдоль северного участка государственной границы Украины.
На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева. Пытаясь сохранить темпы наступления, противник вводит на отдельных направлениях вторые эшелоны группировок.
Зафиксировано выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовск.
Удержав тяжелые бои, подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции.
Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен.
Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус.
Другие подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии соприкосновения.
Наша система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум два самолета ВКС РФ.
Напомним
24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.