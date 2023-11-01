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"Втома всіх сторін" через війну в Україні: прем'єра Італії розіграли російські пранкери

Київ • УНН

 • 518748 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні розповіла пранкерам з рф, які назвалися африканським лідером, що вона “сильно втомилася” від війни в Україні і що в неї в рукаві є деякі ідеї, як “знайти вихід”, передає УНН з посиланням на The Guardian.

"Втома всіх сторін" через війну в Україні: прем'єра Італії розіграли російські пранкери

Деталі

В офісі Мелоні підтвердили, що її “ввів в оману” під під час телефонного дзвінка, — який відбувся 18 вересня, —  “самозванець, який видав себе за президента Комісії Африканського союзу”.

За повідомленнями італійської преси, дзвонили два російські пранкери Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров, відомі під загальним псевдонімом Вован і Лексус, один із яких представився Мелоні як “африканський політик”.

ЗМІ додає, що Вована і Лексуса звинувачують у зв'язках із російськими спецслужбами, хоча доказів, що підтверджують це звинувачення, немає.

Запис розмови було опубліковано на канадській платформі обміну відео Rumble, а потім її підхопило російське державне інформаційне агентство “РІА Новини”.

“Усі сторони дуже втомилися”, — говорить Мелоні щодо війни росії в Україні. “Наближається момент, коли всі зрозуміють, що нам потрібен вихід".

“Контрнаступ України йде не так, як очікувалося... Він не змінив долю конфлікту, і всі розуміють, що (конфлікт) може тривати багато років, якщо ми не знайдемо рішення. Українці роблять те, що повинні, і ми намагаємося їм допомогти”.

Проблема, за словами Мелоні, полягала в тому, щоб “знайти вихід, прийнятний для обох сторін, не порушуючи при цьому міжнародне право”.

Вона додала: “У мене є деякі ідеї щодо того, як впоратися з цією ситуацією, але я чекаю слушного моменту, щоб викласти їх на стіл”.

Публічно Мелоні завжди твердо підтримувала Україну, і цю позицію підтвердили джерела, цитовані в італійській пресі в середу.

Додамо

Вован і Лексус відомі своїми навичками соціальної інженерії політичних лідерів, які змушують їх відповідати на їхні дзвінки. В офісі Мелоні заявили, що вона зазнала нападу в “напружений” період, коли вона працювала над “зміцненням стосунків” з африканськими лідерами, з якими вона домовилася зустрітися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку з 19 по 21 вересня.

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