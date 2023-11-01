“Усталость всех сторон” из-за войны в Украине: премьера Италии разыграли российские пранкеры

Детали

В офисе Мелони подтвердили, что ее “ввел в заблуждение” во время телефонного звонка, который состоялся 18 сентября, — “самозванец, выдавший себя за президента Комиссии Африканского союза”.

По сообщениям итальянской прессы, звонили два российских пранкера Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под общим псевдонимом Вован и Лексус, один из которых представился Мелони как “африканский политик”.

СМИ добавляет, что Вована и Лексуса обвиняют в связях с российскими спецслужбами, хотя доказательств, подтверждающих это обвинение, нет.

Запись разговора была опубликована на канадской платформе обмена видео Rumble, а затем ее подхватило российское государственное информационное агентство “РИА Новости”.

“Все стороны очень устали”, — говорит Мелони относительно войны россии в Украине. “Приближается момент, когда все поймут, что нам нужен выход".

“Контрнаступление Украины идет не так, как ожидалось... Оно не изменило судьбу конфликта, и все понимают, что (конфликт) может продлиться многие годы, если мы не найдем решение. Украинцы делают то, что должны, и мы пытаемся им помочь”.

Проблема, по словам Мелони, заключалась в том, чтобы “найти выход, приемлемый для обеих сторон, не нарушая при этом международное право”.

Она добавила: “У меня есть некоторые идеи о том, как справиться с этой ситуацией, но я жду подходящего момента, чтобы выложить их на стол”.

Публично Мелони всегда твердо поддерживала Украину, и эту позицию подтвердили источники, цитируемые в итальянской прессе в среду.

Добавим

Вован и Лексус известны своими навыками социальной инженерии политических лидеров, заставляющих их отвечать на их звонки. В офисе Мелони заявили, что она подверглась нападению в “напряженный” период, когда она работала над “укреплением отношений” с африканскими лидерами, с которыми она договорилась встретиться на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с 19 по 21 сентября.