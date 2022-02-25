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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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“Вся ця смерть та руйнація повернеться до вас”: режисер Девід Лінч звернувся до Путіна

“Вся ця смерть та руйнація повернеться до вас”: режисер Девід Лінч звернувся до Путіна

Київ • УНН

 • 340853 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні, 25 лютого, американський кінорежисер Девід Лінч на своєму YouTube-каналі “Театр Девіда Лінча” під час щоденного прогнозу погоди звернувся до президента РФ Володимира Путіна, інформує УНН.

Деталі

Лінч нагадав, що як звичайні люди ми відповідальні за те, як відносимось до ближніх. І що існує закон природи, жорсткий та швидкий, від якого неможливо втекти.

“Цей закон: що посієш, те й пожнеш. Прямо зараз, містер Путін, ви сієте смерть і руйнування. І винні в цьому саме ви. Українці не атакували вашу країну. Це ви її зараз атакуєте. І вся ця смерть та руйнація повернеться до вас”, — сказав Лінч.

Моя вам порада: рятуйтесь. Врятуйте українців, врятуйте світ. Помиріться із сусідами. Почніть будувати дружбу. Ми одна велика світова сім’я, де більше немає місця цьому абсурду. Прийміть це. Зупиніть атаку.

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