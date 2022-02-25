“Вся ця смерть та руйнація повернеться до вас”: режисер Девід Лінч звернувся до Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні, 25 лютого, американський кінорежисер Девід Лінч на своєму YouTube-каналі “Театр Девіда Лінча” під час щоденного прогнозу погоди звернувся до президента РФ Володимира Путіна, інформує УНН.
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Лінч нагадав, що як звичайні люди ми відповідальні за те, як відносимось до ближніх. І що існує закон природи, жорсткий та швидкий, від якого неможливо втекти.
“Цей закон: що посієш, те й пожнеш. Прямо зараз, містер Путін, ви сієте смерть і руйнування. І винні в цьому саме ви. Українці не атакували вашу країну. Це ви її зараз атакуєте. І вся ця смерть та руйнація повернеться до вас”, — сказав Лінч.
Моя вам порада: рятуйтесь. Врятуйте українців, врятуйте світ. Помиріться із сусідами. Почніть будувати дружбу. Ми одна велика світова сім’я, де більше немає місця цьому абсурду. Прийміть це. Зупиніть атаку.
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