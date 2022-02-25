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“Вся эта смерть и разрушение вернется к вам”: режиссер Дэвид Линч обратился к Путину

Киев • УНН

 • 340853 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня, 25 февраля, американский кинорежиссер Дэвид Линч на своем YouTube-канале “Театр Дэвида Линча” во время ежедневного прогноза погоды обратился к президенту РФ Владимиру Путину, информирует УНН.

Детали

Линч напомнил, что как обычные люди мы ответственны за то, как относимся к ближним. И что существует закон природы, жесткий и быстрый, от которого невозможно убежать.

“Сей закон: Что посеешь, то и пожнешь. Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы. Украинцы не атаковали вашу страну. Это вы ее сейчас атакуете. И вся эта смерть и разрушение вернется к вам”, — сказал Линч.

Мой вам совет: спасайтесь. Спасите украинцев, спасите мир. Помиритесь с соседями. Начните строить дружбу. Мы одна большая мировая семья, где больше нет места этому абсурду. Примите это. Остановите атаку.

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