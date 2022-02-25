“Вся эта смерть и разрушение вернется к вам”: режиссер Дэвид Линч обратился к Путину

Детали

Линч напомнил, что как обычные люди мы ответственны за то, как относимся к ближним. И что существует закон природы, жесткий и быстрый, от которого невозможно убежать.

“Сей закон: Что посеешь, то и пожнешь. Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы. Украинцы не атаковали вашу страну. Это вы ее сейчас атакуете. И вся эта смерть и разрушение вернется к вам”, — сказал Линч.

Мой вам совет: спасайтесь. Спасите украинцев, спасите мир. Помиритесь с соседями. Начните строить дружбу. Мы одна большая мировая семья, где больше нет места этому абсурду. Примите это. Остановите атаку.

ЧИТАЙТЕ также: Режиссер из мема поддержал Украину и назвал Путина новым штаммом вируса.