Всі прийшли – документи не прийшли: апеляцію у справі ДТП з Ар’євою перенесли

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"У зв’язку з ненадходженням до апеляційної інстанції матеріалів цього провадження розгляд апеляційної скарги прокуратури перенесено на 19.06.23 на 12:45", - повідомили у прокуратурі.

Контекст

Правоохоронці повідомили про підозру депутату Київради Ярині Ар'євій у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння (ст. 286-1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння).

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

23 травня суд відправив підозрювану під домашній арешт.

Сама ж Ар'єва заявила, що не перебувала у стані наркотичного сп’яніння, а також, що скоїла наїзд на жінку в темний час доби, в період, коли по всій країні тривали відключення світла і що місце скоєння ДТП не освітлювалось.

Позиція прокуратури

Речниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що отримала дозвіл на розголошення даних розслідування. Вона уточнила, що ДТП сталася 27 листопада 2022 року в Києві.

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"Підозрювана, керуючи технічно справним автомобілем, наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, відволіклася від керування та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Зауважу, що пішохідний перехід позначений дорожньою розміткою "зебра", що має сітловідбивальний ефект, та попереджувальними дорожніми знаками.

Тобто водійка об’єктивно мала змогу виявити пішохода, коли вона вступила на пішохідний перехід, та могла дати їй можливість перейти дорогу", - уточнила Максимець.

Однак, як зазначила речниця прокуратури, ігнорування правил дорожнього руху, які забороняють керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, призвели до заподіяння потерпілій численних травм, які у сукупності відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

Масимець повідомила, що одразу після ДТП Ар’єву, оглянула лікар, яка виявила візуальні ознаки наркотичного сп’яніння. Після чого були проведені лабораторні дослідження.

За результатами цього дослідження в організмі Ар’євої виявили марихуану (канабіноїди). Про що був складений відповідний акт та висновок.

"На початку грудня 2022 року підозрювана сама прийшла до медустанови, щоб отримати висновок її медичного огляду. Там їй повідомили, що під час ДТП вона перебувала у стані наркотичного сп’яніння.

При цьому водійка не заперечувала цей факт, і також повідомила, що дійсно вживала марихуану, яку їй надала подруга. Надалі підозрювана розписалася про те, що вона отримала висновок її медичного огляду", - розповіла Максимець.

Також було проведено судово-медичну експертизу, експертизу щодо справності транспортного засобу, а також автотехнічну експертизу щодо механізму наїзду на пішохода.

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