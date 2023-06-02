Все пришли - документы не пришли: апелляцию по делу ДТП с Арьевой перенесли

Цитата

"В связи с непоступлением в апелляционную инстанцию материалов этого производства рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры перенесено на 19.06.23 на 12:45", - сообщили в прокуратуре.

Контекст

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения (ст. 286-1 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения).

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

23 мая суд отправил подозреваемую под домашний арест.

Сама же Арьева заявила, что не находилась в состоянии наркотического опьянения, а также, что совершила наезд на женщину в темное время суток, в период, когда по всей стране продолжались отключения света и что место совершения ДТП не освещалось.

Позиция прокуратуры

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что получила разрешение на разглашение данных расследования. Она уточнила, что ДТП произошло 27 ноября 2022 года в Киеве.

Цитата

"Подозреваемая, управляя технически исправным автомобилем, приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, отвлеклась от управления и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

Замечу, что пешеходный переход обозначен дорожной разметкой "зебра", имеющей светоотражающий эффект, и предупредительными дорожными знаками.

То есть водитель объективно имела возможность обнаружить пешехода, когда она вступила на пешеходный переход, и могла дать ей возможность перейти дорогу", - уточнила Максимец.

Однако, как отметила пресс-секретарь прокуратуры, игнорирование правил дорожного движения, запрещающих управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, привели к причинению потерпевшей многочисленных травм, которые в совокупности относятся к тяжким телесным повреждениям.

Масимец сообщила, что сразу после ДТП Арьевой осмотрела врач, которая обнаружила визуальные признаки наркотического опьянения. После чего были проведены лабораторные исследования.

По результатам этого исследования в организме Арьевой обнаружили марихуану (каннабиноиды). О чем был составлен соответствующий акт и заключение.

"В начале декабря 2022 года подозреваемая сама пришла в медучреждение, чтобы получить заключение ее медицинского осмотра. Там ей сообщили, что во время ДТП она находилась в состоянии наркотического опьянения.

При этом водитель не отрицала этот факт, и также сообщила, что действительно употребляла марихуану, которую ей предоставила подруга. В дальнейшем подозреваемая расписалась о том, что она получила заключение ее медицинского осмотра", - рассказала Максимец.

Также была проведена судебно-медицинская экспертиза, экспертиза по исправности транспортного средства, а также автотехническая экспертиза по механизму наезда на пешехода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутату Киевсовета Арьевой сообщили о подозрении из-за ДТП в состоянии наркотического опьянения