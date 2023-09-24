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Всесвітнє антидопінгове агентство продовжило санкції щодо Росії

Всесвітнє антидопінгове агентство продовжило санкції щодо Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) залишило чинними санкції проти Росії через недотримання антидопінгового кодексу. Рішення ухвалили за підсумками засідання у Шанхаї, йдеться у заяві агенції, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) досі не усунуло невідповідності в національному законодавстві і не відповідає критеріям Всесвітнього антидопінгового кодексу, виявлені під час віртуального аудиту у вересні 2022 року. Таким чином, накладені на нього санкції залишаються в силі.

Цитата

"Поки всі умови відновлення не будуть виконані, не може розглядатися відновлення статусу РУСАДА. Окрім цього, РУСАДА не матиме права на відновлення за рішенням CAS, доки не буде усунуто невідповідність національного законодавства", – йдеться у заяві.

Доповнення

РУСАДА може оскаржити це рішення протягом 21 дня після отримання офіційного повідомлення.

Контекст

У грудні 2019 року WADA позбавило Росію права брати участь у великих міжнародних змаганнях протягом чотирьох років в зв'язку з виявленням маніпуляцій з деякими даними, отриманими з Московської лабораторії в січні 2019 року. Росія висловила незгоду і передала лист до Спортивного арбітражного суду. Навесні 2020-го року дисциплінарний комітет WADA призупинив процедуру відкликання ліцензії у Московської лабораторії до рішення CAS. У грудні 2020 року суд пом'якшив рішення виконкому WADA, відсторонивши спортсменів з РФ від виступів на Олімпіадах і чемпіонатах світу на 2 роки.

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