Всемирное антидопинговое агентство продлило санкции в отношении России
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило в силе санкции против России из-за несоблюдения антидопингового кодекса. Решение приняли по итогам заседания в Шанхае, говорится в заявлении агентства, передает УНН.
Детали
Как отмечается, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не устранило несоответствия в национальном законодательстве и не соответствует критериям Всемирного антидопингового кодекса, выявленные во время виртуального аудита в сентябре 2022 года. Таким образом, наложенные на него санкции остаются в силе.
Цитата
"Пока все условия восстановления не будут выполнены, не может рассматриваться восстановление статуса РУСАДА. Кроме этого, РУСАДА не будет иметь права на восстановление по решению CAS, пока не будет устранено несоответствие национального законодательства", – говорится в заявлении.
Дополнение
РУСАДА может обжаловать это решение в течение 21 дня после получения официального уведомления.
Контекст
В декабре 2019 года WADA лишило Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях в течение четырех лет в связи с выявлением манипуляций с некоторыми данными, полученными из Московской лаборатории в январе 2019 года. Россия выразила несогласие и передала письмо в Спортивный арбитражный суд. Весной 2020-го года дисциплинарный комитет WADA приостановил процедуру отзыва лицензии у Московской лаборатории до решения CAS. В декабре 2020 года суд смягчил решение исполкома WADA, отстранив спортсменов из РФ от выступлений на Олимпиадах и чемпионатах мира на 2 года.
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