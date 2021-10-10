WADA відкликала акредитацію московської антидопінгової лабораторії

Деталі

Московська лабораторія, діяльність якої вже була тимчасово припинена з січня 2020 року, була негайно повідомлена про рішення Виконкому.

"Як і раніше вона не має права виконувати будь-яку роботу, пов'язану з аналізом зразків крові в зв'язку з ABP або будь-якою іншою формою антидопінгового аналізу для антидопінгових організацій, які відповідають Всесвітньому антидопінговому кодексу", - йдеться в повідомленні WADA.

Відповідно до статті 13.7 Кодексу, Лабораторія може оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді протягом 21 дня з моменту отримання рішення.

Що було раніше

В кінці січня 2020 року WADA призупинило ліцензію Московської антидопінгової лабораторії до закінчення розглядів незалежного дисциплінарного комітету. З тих пір лабораторія не має права виконувати будь-яку роботу, пов'язану з аналізом зразків крові за програмою "Біологічний паспорт спортсмена". Відгук акредитації передбачає ці ж заборони.

У грудні 2019 року WADA позбавило Росію права брати участь у великих міжнародних змаганнях протягом чотирьох років в зв'язку з виявленням маніпуляцій з деякими даними, отриманими з Московської лабораторії в січні 2019 року. Росія висловила незгоду і передала лист до Спортивного арбітражного суду. Навесні 2020-го року дисциплінарний комітет WADA призупинив процедуру відкликання ліцензії у Московської лабораторії до рішення CAS. У грудні 2020 року суд пом'якшив рішення виконкому WADA, відсторонивши спортсменів з РФ від виступів на Олімпіадах і чемпіонатах світу на 2 роки.

На початку 2021 року дисциплінарний розгляд відновилося. На підставі документів, наданих сторонами, дисциплінарний комітет WADA визначив, що маніпулювання даними співробітниками лабораторії завдало "збиток антидопінговій програмі" і що це є серйозним порушенням.