WADA отозвала аккредитацию московской антидопинговой лаборатории
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию Дисциплинарного комитета WADA об отмене статуса "одобрен" Национальной антидопинговой лаборатории в Москве. Об этом говорится на официальном сайте WADA, передает УНН.
Детали
Московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении Исполкома.
"По-прежнему она не имеет права выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови в связи с ABP или любой другой форме антидопингового анализа для антидопинговых организаций, которые отвечают Всемирному антидопинговому кодексу", - говорится в сообщении WADA.
В соответствии со статьей 13.7 Кодекса, Лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения решения.
Что было раньше
В конце января 2020 года WADA приостановила лицензию Московской антидопинговой лаборатории до окончания разбирательств независимого дисциплинарного комитета. С тех пор лаборатория не имеет права выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови по программе "Биологический паспорт спортсмена". Отзыв аккредитации предусматривает эти же запреты.
В декабре 2019 года WADA лишила Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях в течение четырех лет в связи с выявлением манипуляций некоторыми данными, полученными из Московской лаборатории в январе 2019 года. Россия выразила несогласие и передала письмо в Спортивный арбитражный суд. Весной 2020-го года дисциплинарный комитет WADA приостановил процедуру отзыва лицензии в Московской лаборатории к решению CAS. В декабря 2020 года суд смягчил решение исполкома WADA, отстранив спортсменов из РФ от выступлений на Олимпиадах и чемпионатах мира на 2 года.
В начале 2021 года дисциплинарное разбирательство возобновилось. На основании документов, предоставленных сторонами, дисциплинарный комитет WADA определил, что манипулирование данными сотрудниками лаборатории нанесло "ущерб антидопинговой программе" и это является серьезным нарушением.