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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 25243 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Всесвітній день взаєморозуміння і миру - 23 лютого

Всесвітній день взаєморозуміння і миру - 23 лютого

Київ • УНН

 • 473568 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні у світі відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру та День гри в теніс. День захисника Вітчизни – в пострадянських країнах. День пам’яті преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, священномученика Харалампія – в православному календарі. Повідомляє УНН.

Всесвітній день взаєморозуміння і миру

В цей день у 1905 році відбулося заснування клубу Ротарі. Перший Ротарі-клуб мав на меті лише об’єднання бізнесменів з метою дружніх та доброзичливих стосунків і співпраці. Згодом виникла велика всесвітня організація — Ротарі Інтернешнл, яка позиціонує себе як відкрите, неполітичне, благочинне утворення. Члени клубу Ротарі, або ротаріанці — це професіонали та лідери в різних напрямках бізнесу, які реалізують гуманітарні проекти, дотримуються етичних норм у професійній діяльності, прагнуть до встановлення взаєморозуміння і миру в усьому світі.

Пам‘ять преподобного печерського чудотворця Прохора лебідника

23 лютого Православна Церква вшановує пам‘ять преподобного печерського чудотворця Прохора лебідника, мощі якого спочивають в ближніх печерах.Преподобний Прохор збирав траву лебеду, перетирав її руками, робив з неї хліб і тим харчувався. Побачивши терпіння святого, в такому великому утриманні, Господь перетворив гіркий хліб з лебеди на приємну насолоду. Преподобний Прохір запасався хлібом з лебеди на дуже довгий час, хліб не черствів і не пліснявів. Тому Святий отримав ім’я Прохор лебедник.

Імениннии: Валентина, Ганна, Галина, Прохор (Прохор Печерський), Симон, Харлампій, Антон, Аркадій. День Прохора-Зимооха.

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