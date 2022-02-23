Всемирный день взаимопонимания и мира - 23 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня в мире отмечается Всемирный день взаимопонимания и мира и День игры в теннис. День защитника Отечества - в постсоветских странах. День памяти преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, священномученика Харалампия - в православном календаре. Сообщает УНН.
Всемирный день взаимопонимания и мира
В этот день в 1905 году произошло основания клуба Ротари. Первый Ротари-клуб имел целью только объединение бизнесменов с целью дружеских и доброжелательных отношений и сотрудничества. Впоследствии возникла большая всемирная организация Ротари Интернешнл, которая позиционирует себя как открытое, неполитическое, благотворительное образования. Члены клуба Ротари, или ротарианцы-это профессионалы и лидеры в разных направлениях бизнеса, которые реализуют гуманитарные проекты, придерживаются этических норм в профессиональной деятельности, стремятся к установлению взаимопонимания и мира во всем мире.
Память преподобного печерского чудотворца Прохора лебідника
23 Февраля Православная Церковь чтит память преподобного печерского чудотворца Прохора лебідника, мощи которого покоятся в ближнихпечерах.ПреподобнийПрохор собирал траву лебеду, перетирал ее руками, делал из нее хлеб и тем питался. Видя терпение святого в таком большом содержании, Господь превратил горький хлеб из лебеди на приятную сладость. Преподобный Прохор запасался хлебом с лебеди на очень долгое время, хлеб не черствел и не плесневел. Поэтому святой получил имя Прохор лебедник.
Імениннии:Валентина, Анна, Галина, Прохор (Прохор Печерский), Симон, Харлампий, Антон, Аркадий. День Прохора-Зимооха.