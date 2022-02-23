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15 марта, 19:03 • 100198 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128789 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115977 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110150 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100846 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97532 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85134 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118371 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124905 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126930 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Всемирный день взаимопонимания и мира - 23 февраля

Всемирный день взаимопонимания и мира - 23 февраля

Киев • УНН

 • 473566 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня в мире отмечается Всемирный день взаимопонимания и мира и День игры в теннис. День защитника Отечества - в постсоветских странах. День памяти преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, священномученика Харалампия - в православном календаре. Сообщает УНН.

Всемирный день взаимопонимания и мира

В этот день в 1905 году произошло основания клуба Ротари. Первый Ротари-клуб имел целью только объединение бизнесменов с целью дружеских и доброжелательных отношений и сотрудничества. Впоследствии возникла большая всемирная организация Ротари Интернешнл, которая позиционирует себя как открытое, неполитическое, благотворительное образования. Члены клуба Ротари, или ротарианцы-это профессионалы и лидеры в разных направлениях бизнеса, которые реализуют гуманитарные проекты, придерживаются этических норм в профессиональной деятельности, стремятся к установлению взаимопонимания и мира во всем мире.

Память преподобного печерского чудотворца Прохора лебідника

23 Февраля Православная Церковь чтит память преподобного печерского чудотворца Прохора лебідника, мощи которого покоятся в ближнихпечерах.ПреподобнийПрохор собирал траву лебеду, перетирал ее руками, делал из нее хлеб и тем питался. Видя терпение святого в таком большом содержании, Господь превратил горький хлеб из лебеди на приятную сладость. Преподобный Прохор запасался хлебом с лебеди на очень долгое время, хлеб не черствел и не плесневел. Поэтому святой получил имя Прохор лебедник.

Імениннии:Валентина, Анна, Галина, Прохор (Прохор Печерский), Симон, Харлампий, Антон, Аркадий. День Прохора-Зимооха.

Украинские Национальные Новости

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