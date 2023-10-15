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Всесвітній день хліба, День шефа. Що ще можна відзначити 16 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сьогодні, 16 жовтня, відзначається Всесвітній день хліба. Подія виникла у 2006 році за ініціативи Міжнародного об’єднання пекарів та кондитерів, пише УНН.

Всесвітній день хліба, День шефа. Що ще можна відзначити 16 жовтня

Вважається, що хліб з’явився п’ять тисяч років тому у Стародавньому Єгипті. Згодом хліб почали віпікати у Стародавній Греції та Римській імперії. Вже на той момент були відомі більше 30-ти різноманітних сортів хліба.

Тривалий час білий хліб вважався ледь не делікатесом і був доступний лише заможним людям. Бідняк вживали чорний та сірий хліб.

Також сьогодні відзначаться Всесвітній день продовольства. Саме 16 жовтня 1945 року Генасамблея ООН заснувала Всесвітню продовольчу та сільськогосподарську організацію.

Нині під її опікаю перебувають більше 100 країн світу, у яких періодично відчувається нестача продовольства.

За статистикою ООН, близько 700 мільйонів людей на планеті щодня відчувають голод, а 2 мільярди — страждають від недостатнього харчування.

Ще 16 жовтня — це Всесвітній день здорового харчування.

Мета події — привернути увагу громадськості до проблем харчування. За даними ВООЗ, 80% усіх захворювань певною мірою пов’язані з їжею, а 40% з них — безпосередньо пов’язані з харчуванням людини.

Сьогодні своє професійне свято відзначають анестезіологи та лікарі-алергологи.

Всесвітній день анестезіолога встановлений на честь того, що саме 16 жовтня 1847 року у Бостоні хірург та дантист Томас Мортон використав інгаляцію діетилового ефіру для створення загального наркозу при видаленні підщелепної пухлини.

День Алерголога відзначають на честь дня народження лікаря-педіатра Клеменса Фон Пірке, який ввів термін “алергія”.

У третій понеділок жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з болем, який покликаний привернути увагу суспільства до важливості знеболення та паліативної допомоги.

За статистикою, кожна п’ята людина на планеті страждає від помірного або сильного хронічного болю.

16 жовтня також відзначається День шефа (керівника, боса).

Вважається, що ініціаторкою свята 1958 році була американка Патриція Хароскі. Вона працювала секретарем у страховій фірмі свого батька, і вирішила оригінально організувати святкування його дня народження.

День шефа поступово став популярним у США та багатьох інших країнах світу.

За статистикою, 65% співробітників бажали б стати керівником. 43% людей вважають, що начальство цінує їхню працю, і це дає їм наснагу працювати краще.

Ще сьогодні можна відзначити День бездомної кішки, Міжнародний день ремонту, Всесвітній день хребта.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мученика Лонгіна.
Лонгін був римським легіонером та одним з вартових місця, де розіп’яли Ісуса Христа.

За переказом, кров Ісуса потрапила воїну в очі, і він зцілився від катаракти. Саме після цього Лонгін увірував у Господа.

Лонгін вирішив стати проповідником, до нього приєдналися інші воїни, які були свідками розп’яття та Воскресіння Христа.

Це розлютило Понтія Пілата. Він наказав їх всіх схопити та відрубати їм голови.

Іменини 16 жовтня святкують Лонгін, Леонтій, Віола.

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