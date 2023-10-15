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Всемирный день хлеба, День шефа. Что еще можно отметить 16 октября

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Сегодня, 16 октября, отмечается Всемирный день хлеба. Событие возникло в 2006 году по инициативе Международного объединения пекарей и кондитеров, пишет УНН.

Всемирный день хлеба, День шефа. Что еще можно отметить 16 октября

Считается, что хлеб появился пять тысяч лет назад в Древнем Египте. Впоследствии хлеб начали выпекать в Древней Греции и Римской империи. Уже на тот момент были известны более 30-ти различных сортов хлеба.

Долгое время белый хлеб считался чуть ли не деликатесом и был доступен только состоятельным людям. Бедняки употребляли черный и серый хлеб.

Также сегодня отмечается Всемирный день продовольствия. Именно 16 октября 1945 года Генассамблея ООН основала Всемирную продовольственную и сельскохозяйственную организацию.

В настоящее время под её опекой находятся более 100 стран мира, в которых периодически ощущается нехватка продовольствия.

По статистике ООН, около 700 миллионов людей на планете ежедневно испытывают голод, а 2 миллиарда — страдают от недостаточного питания.

Еще 16 октября — это Всемирный день здорового питания.

Цель события — привлечь внимание общественности к проблемам питания. По данным ВОЗ, 80% всех заболеваний в той или иной степени связаны с пищей, а 40% из них — непосредственно связаны’с питанием человека.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают анестезиологи и врачи-аллергологи.

Всемирный день анестезиолога установлен в честь того, что именно 16 октября 1847 года в Бостоне хирург и дантист Томас Мортон использовал ингаляцию диэтилового эфира для создания общего наркоза при удалении подчелюстной опухоли.

День аллерголога отмечают в честь дня рождения врача-педиатра Клеменса Фон Пирке, который ввел термин “аллергия”.

В третий понедельник октября отмечается Всемирный день борьбы с болью, который призван привлечь внимание общества к важности обезболивания и паллиативной помощи.

По статистике, каждый пятый человек на планете страдает от умеренной или сильной хронической боли.

16 октября также отмечается День шефа (руководителя, босса).

Считается, что инициатором праздника 1958 году была американка Патриция Хароски. Она работала секретарем в страховой фирме своего отца, и решила оригинально организовать празднование его дня рождения.

День шефа постепенно стал популярным в США и многих других странах мира.

По статистике, 65% сотрудников желали бы стать руководителем. 43% людей считают, что начальство ценит их труд, и это дает им вдохновение работать лучше.

Еще сегодня можно отметить День бездомной кошки, Международный день ремонта, Всемирный день позвоночника.

По церковному календарю сегодня День памяти мученика Лонгина.
Лонгин был римским легионером и одним из часовых места, где распяли Иисуса Христа.

По преданию, кровь Иисуса попала воину в глаза, и он исцелился от катаракты. Именно после этого Лонгин уверовал в Господа.

Лонгин решил стать проповедником, к нему присоединились другие воины, которые были свидетелями расп’ятия и Воскресения Христа.

Это разозлило Понтия Пилата. Он приказал их всех схватить и отрубить им головы.

Именины 16 октября празднуют Лонгин, Леонтий, Виола.

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