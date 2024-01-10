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Всесвітній день метро, День скорочення витрат на електроенергію. Що ще можна відзначити 10 січня

Всесвітній день метро, День скорочення витрат на електроенергію. Що ще можна відзначити 10 січня

Київ • УНН

 • 27226 перегляди

Саме 10 січня 1863 року у Лондоні була запущена перша у світі лінія підземки. Сама назва «метро» походить від скорочення назви компанії "Metropolitan Railway", яка і побудувала цю лінію.

Сьогодні, 10 січня, відзначається Всесвітній день метро. Саме 10 січня 1863 року у Лондоні була запущена перша у світі лінія підземки, пише УНН.

Сама назва "метро" походить від скорочення назви компанії "Metropolitan Railway", яка і побудувала цю лінію.

Довжина першої у світі лінії метро становила шість кілометрів, на на ній було розташовано сім станцій. Перші поїзди метро використовували паровозну тягу, через що на станціях часто ставало важко дихати через паровозний дим.

Попри це, лише у перший рік своєї роботи лондонське метро перевезло більше дев’яти мільйонів пасажирів.

Метро Лондона також стало першим, де для руху потягів почали використовувати електричну тягу – це сталося у 1890 році.

У Києві будівництво метро розпочалося у 1949 році. 6 листопада 1960 року перший потяг рушив ділянкою Святошино-Броварської лінії, яка тоді з’єднувала станції "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна", "Дніпро".

З перших годин повномасштабного російського вторгнення в містах України, де є метрополітен, його станції стали укриттями для сотень тисяч людей.

У Харкові у вересні минулого року відкрита перша у світі метрошкола.

Також 10 січня можна долучитися до Дня скорочення витрат на електроенергію.

Це подія не лише про економію власних коштів за споживання електроенергії, але й за енергоефективність в цілому, яка зменшує навантаження на наші природні ресурси та скорочує викиди парникових газів.

Для українців цей день також є черговим нагадуванням, що енергооб’єкти піддаються ворожим обстрілам. А тому до споживання електроенергії треба відноситися ощадливо.

Ще сьогодні можна відзначити День Шанування кімнатних рослин.

Подія покликана нагадати про  позитивний вплив кімнатних рослин на наше життя. Зокрема, від покращення якості повітря в оселі, і до зміцнення психічного здоров’я.

Тим, у кого вже є домашні рослини, радять в цей день оновити для них аксесуари, змінити їх розташування в оселі.

А для тих, у кого немає домашньої рослини, цей день – чудова нагода її завести, і обов’язково дати їй ім’я.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Григорія Нісського, який жив у ІV столітті на території сучасної Туреччини.

Григорій з дитинства вивчав філософію, медицину, інші науки. Був призначений єпископом у Ніссі. В цей час протистояв іншим священикам, які почали відходити від віри у Бога.

Григорія звинуватили у розтраті церковних коштів, через що йому довелося тікати та переховуватися. Згодом його виправдали.

Григорій Нісський є автором численних богословських трактатів.

Іменини 10 січня святкують Григорій, Макар, Анатолій, Павло.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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