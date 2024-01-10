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Всемирный день метро, День сокращения расходов на электроэнергию. Что еще можно отметить 10 января

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 05:03  •  16291 просмотра

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Именно 10 января 1863 года в Лондоне была запущена первая в мире линия подземки. Само название "метро" происходит от сокращения названия компании "Metropolitan Railway", которая и построила эту линию.

Сегодня, 10 января, отмечается Всемирный день метро. Именно 10 января 1863 года в Лондоне была запущена первая в мире линия подземки, пишет УНН.

Само название "метро" происходит от сокращения названия компании "Metropolitan Railway", которая и построила эту линию.

Длина первой в мире линии метро составляла шесть километров, на ней было расположено семь станций. Первые поезда метро использовали паровозную тягу, из-за чего на станциях часто становилось трудно дышать из-за паровозного дыма.

Несмотря на это, только в первый год своей работы лондонское метро перевезло более девяти миллионов пассажиров.

Метро Лондона также стало первым, где для движения поездов начали использовать электрическую тягу - это произошло в 1890 году.

В Киеве строительство метро началось в 1949 году. 6 ноября 1960 года первый поезд двинулся по участку Святошино-Броварской линии, которая тогда соединяла станции "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр".

С первых часов полномасштабного российского вторжения в городах Украины, где есть метрополитен, его станции стали укрытиями для сотен тысяч людей.

В Харькове в сентябре прошлого года открыта первая в мире метрошкола.

Также 10 января можно присоединиться ко Дню сокращения расходов на электроэнергию.

Это событие не только об экономии собственных средств за потребление электроэнергии, но и за энергоэффективность в целом, которая уменьшает нагрузку на наши природные ресурсы и сокращает выбросы парниковых газов.

Для украинцев этот день также является очередным напоминанием, что энергообъекты подвергаются вражеским обстрелам. А потому к потреблению электроэнергии надо относиться экономно.

Еще сегодня можно отметить День Почитания комнатных растений.

Событие призвано напомнить о  положительном влиянии комнатных растений на нашу жизнь. В частности, от улучшения качества воздуха в доме, и до укрепления психического здоровья.

Тем, у кого уже есть домашние растения, советуют в этот день обновить для них аксессуары, изменить их расположение в доме.

А для тех, у кого нет домашнего растения, этот день - прекрасный повод его завести, и обязательно дать ему имя.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Григория Нисского, который жил в IV веке на территории современной Турции.

Григорий с детства изучал философию, медицину, другие науки. Был назначен епископом в Нисси. В это время противостоял другим священникам, которые начали отходить от веры в Бога.

Григория обвинили в растрате церковных средств, из-за чего ему пришлось бежать и скрываться. Впоследствии его оправдали.

Григорий Нисский является автором многочисленных богословских трактатов.

Именины 10 января празднуют Григорий, Макар, Анатолий, Павел.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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