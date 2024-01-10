Всемирный день метро, День сокращения расходов на электроэнергию. Что еще можно отметить 10 января
Киев • УНН
Именно 10 января 1863 года в Лондоне была запущена первая в мире линия подземки. Само название "метро" происходит от сокращения названия компании "Metropolitan Railway", которая и построила эту линию.
Сегодня, 10 января, отмечается Всемирный день метро. Именно 10 января 1863 года в Лондоне была запущена первая в мире линия подземки, пишет УНН.
Само название "метро" происходит от сокращения названия компании "Metropolitan Railway", которая и построила эту линию.
Длина первой в мире линии метро составляла шесть километров, на ней было расположено семь станций. Первые поезда метро использовали паровозную тягу, из-за чего на станциях часто становилось трудно дышать из-за паровозного дыма.
Несмотря на это, только в первый год своей работы лондонское метро перевезло более девяти миллионов пассажиров.
Метро Лондона также стало первым, где для движения поездов начали использовать электрическую тягу - это произошло в 1890 году.
В Киеве строительство метро началось в 1949 году. 6 ноября 1960 года первый поезд двинулся по участку Святошино-Броварской линии, которая тогда соединяла станции "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр".
С первых часов полномасштабного российского вторжения в городах Украины, где есть метрополитен, его станции стали укрытиями для сотен тысяч людей.
В Харькове в сентябре прошлого года открыта первая в мире метрошкола.
Также 10 января можно присоединиться ко Дню сокращения расходов на электроэнергию.
Это событие не только об экономии собственных средств за потребление электроэнергии, но и за энергоэффективность в целом, которая уменьшает нагрузку на наши природные ресурсы и сокращает выбросы парниковых газов.
Для украинцев этот день также является очередным напоминанием, что энергообъекты подвергаются вражеским обстрелам. А потому к потреблению электроэнергии надо относиться экономно.
Еще сегодня можно отметить День Почитания комнатных растений.
Событие призвано напомнить о положительном влиянии комнатных растений на нашу жизнь. В частности, от улучшения качества воздуха в доме, и до укрепления психического здоровья.
Тем, у кого уже есть домашние растения, советуют в этот день обновить для них аксессуары, изменить их расположение в доме.
А для тех, у кого нет домашнего растения, этот день - прекрасный повод его завести, и обязательно дать ему имя.
По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Григория Нисского, который жил в IV веке на территории современной Турции.
Григорий с детства изучал философию, медицину, другие науки. Был назначен епископом в Нисси. В это время противостоял другим священникам, которые начали отходить от веры в Бога.
Григория обвинили в растрате церковных средств, из-за чего ему пришлось бежать и скрываться. Впоследствии его оправдали.
Григорий Нисский является автором многочисленных богословских трактатов.
Именины 10 января празднуют Григорий, Макар, Анатолий, Павел.
Всемирный день метро, День сокращения расходов на электроэнергию. Что еще можно отметить 10 января
Именно 10 января 1863 года в Лондоне была запущена первая в мире линия подземки. Само название "метро" происходит от сокращения названия компании "Metropolitan Railway", которая и построила эту линию.
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