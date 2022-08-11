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Врятуй життя українських військовополонених: «Жінки зі Сталі» закликають підписати петицію

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Рада дружин та матерів захисників України "Жінки зі сталі" створила петицію, адресовану до ключових міжнародних організацій, які можуть вплинути на вирішення катастрофічної ситуації, в якій опинилися українські військовополонені, передає УНН.

Врятуй життя українських військовополонених: «Жінки зі Сталі» закликають підписати петицію

Деталі

У своїй петиції "Жінки зі сталі" зазначають, що останні шість місяців російська федерація веде жорстоку кровопролитну війну проти України, ігноруючи закони людяності, моралі та міжнародного гуманітарного права. Російська армія знищує українські міста і села. Вона вбиває, ґвалтує та знущається з цивільного населення. Порушуючи всі норми міжнародного права, росіяни з особливою жорстокістю ставляться до військовополонених.

29 липня 2022 року в таборі для військовополонених, розташованому на тимчасово окупованій території в населеному пункті Оленівка, російська федерація здійснила цинічний терористичний акт, внаслідок якого загинули та зазнали страшних поранень українські військовополонені .

8 серпня 2022 року голова так званої "днр" Денис Пушилін повідомив про намір влаштувати показову розправу над українськими військовополоненими, які захищали свою землю та народ від російських загарбників. З цією метою на сцені філармонії вщент зруйнованого окупантами Маріуполя встановлюються металеві клітки, щоб дійство було максимально принизливим та знущальним. Також для реалізації варварського задуму в псевдореспубліці демонстративно ввели смертну кару.

Цитата

"Сучасний цивілізований світ не може мовчки спостерігати, як російські терористи влаштовують варварське видовище, демонструючи свою безкарність та презирство до загальноприйнятих правил співіснування!

З огляду на викладене вище, закликаємо:

зупинити квазісудові процеси і страту українських військовополонених, що знаходяться в руках російської федерації;

забезпечити доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх військовополонених;

змусити російську федерацію виконувати норми міжнародного гуманітарного права і Женевської конвенції про поводження з військовополоненими;

провести екстракцію військовополонених до третьої країни", - йдеться у петиції.

Додамо

"Жінки зі сталі" також закликали "рідних та близьких українських захисників, а також всіх, кому небайдужа доля наших героїчних хлопців підтримати електронну петицію та максимально поширювати її, залучаючи якомога більше людей".

"Ніхто не може так багато, як усі разом!" - зазначили у Раді дружин та матерів.

Ознайомитись із петицією та підписати її можна тут.

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