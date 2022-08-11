Спаси жизнь украинских военнопленных: «Женщины из Стали» призывают подписать петицию

Детали

В своей петиции "Женщины из стали" отмечают, что последние шесть месяцев российская федерация ведет жестокую кровопролитную войну против Украины, игнорируя законы человечности, морали и международного гуманитарного права. Российская армия уничтожает украинские города и села. Она убивает, насилует и издевается над гражданским населением. Нарушая все нормы международного права, россияне с особой жестокостью относятся к военнопленным.

29 июля 2022 года в лагере для военнопленных, расположенном на временно оккупированной территории в населенном пункте Еленовка, российская федерация совершила циничный террористический акт, в результате которого погибли и получили страшные ранения украинские военнопленные.

8 августа 2022 года главарь так называемой "днр" денис пушилин сообщил о намерении устроить показательную расправу над украинскими военнопленными, защищавшими свою землю и народ от российских захватчиков. С этой целью на сцене филармонии полностью разрушенного оккупантами Мариуполя устанавливаются металлические клетки, чтобы действо было максимально унизительным и издевательским. Также для реализации варварского плана в псевдореспублике демонстративно ввели смертную казнь.

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"Современный цивилизованный мир не может молча наблюдать, как российские террористы устраивают варварское зрелище, демонстрируя свою безнаказанность и презрение к общепринятым правилам сосуществования!

Учитывая изложенное выше, призываем:

остановить квазисудебные процессы и казнь украинских военнопленных, находящихся в руках российской федерации;

обеспечить доступ Международного комитета Красного Креста ко всем военнопленным;

заставить российскую федерацию выполнять нормы международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении с военнопленными;

провести экстракцию военнопленных в третью страну", - говорится в петиции.

Добавим

"Женщины из стали" также призвали "родных и близких украинских защитников, а также всех, кому небезразлична судьба наших героических ребят поддержать электронную петицию и максимально распространять ее, привлекая как можно больше людей".

"Никто не может так много, как все вместе!" - отметили в Совете жен и матерей.

Ознакомиться с петицией и подписать ее можно здесь.