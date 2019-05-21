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ВРП внесе Президенту подання про призначення двох суддів

ВРП внесе Президенту подання про призначення двох суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президенту України подання про призначення двох суддів на посади до місцевих судів. Таке рішення оголосив голова ВРП Володимир Говоруха на засіданні, передає УНН з посиланням на прес-службу ВРП.

Так, на початку засідання ВРП ухвалила задовольнити заяву про самовідвід члена ВРП Василенка Андрія Володимировича. Як зазначається, причина полягає у тому, що він брав участь у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України під час розгляду питання про внесення рекомендації до Вищої ради правосуддя стосовно вказаних суддів.

Доповідач – член Вищої ради правосуддя Микола Худик – наголосив, що рішенням ВККСУ обидва кандидати визнані такими, що відповідають займаним посадам, під час перевірки не виявлено відомостей, які могли б свідчити про невідповідність кандидатів критеріям доброчесності чи професійної етики і негативно вплинути на авторитет судової влади.

"За результатами розгляду ухвалено рішення про внесення Президенту України подання про призначення:

Гаврищука Андрія Володимировича – на посаду судді Миронівського районного суду Київської області;

Дмитрієвої Оксани Олегівни – на посаду судді Херсонського окружного адміністративного суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, суд заборонив призначати членів Вищої ради правосуддя по президентській квоті.

Українські Національні Новини

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