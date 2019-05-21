ВРП внесе Президенту подання про призначення двох суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президенту України подання про призначення двох суддів на посади до місцевих судів. Таке рішення оголосив голова ВРП Володимир Говоруха на засіданні, передає УНН з посиланням на прес-службу ВРП.
Так, на початку засідання ВРП ухвалила задовольнити заяву про самовідвід члена ВРП Василенка Андрія Володимировича. Як зазначається, причина полягає у тому, що він брав участь у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України під час розгляду питання про внесення рекомендації до Вищої ради правосуддя стосовно вказаних суддів.
Доповідач – член Вищої ради правосуддя Микола Худик – наголосив, що рішенням ВККСУ обидва кандидати визнані такими, що відповідають займаним посадам, під час перевірки не виявлено відомостей, які могли б свідчити про невідповідність кандидатів критеріям доброчесності чи професійної етики і негативно вплинути на авторитет судової влади.
"За результатами розгляду ухвалено рішення про внесення Президенту України подання про призначення:
Гаврищука Андрія Володимировича – на посаду судді Миронівського районного суду Київської області;
Дмитрієвої Оксани Олегівни – на посаду судді Херсонського окружного адміністративного суду", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, суд заборонив призначати членів Вищої ради правосуддя по президентській квоті.