Вранці окупанти з мінометів обстріляли Сумщину: 20 "прильотів"

Цитата

"Майже о шостій ранку росіяни обстріляли Хотінську громаду з міномету. 5 прильотів. О пів на дев'яту був мінометний обстріл Краснопільської громади. 15 прильотів", – написав Живицький.

Додамо

Голова ОВА також повідомив, що вчора до опівночі тривав мінометний вогонь по території Миколаївської сільської громади – усього було 35 "прильотів".

Після опівночі розпочався мінометний обстріл одного із сел Есманської громади – зафіксували 6 "прильотів".

В усіх випадках – без жертв та руйнувань.

Нагадаємо

27 липня російські окупанти обстріляли Шосткинський район Сумської області.