Вранці окупанти з мінометів обстріляли Сумщину: 20 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Хотінську та Краснопільську громади Сумської області – зафіксовано 20 "прильотів". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Майже о шостій ранку росіяни обстріляли Хотінську громаду з міномету. 5 прильотів. О пів на дев'яту був мінометний обстріл Краснопільської громади. 15 прильотів", – написав Живицький.
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Голова ОВА також повідомив, що вчора до опівночі тривав мінометний вогонь по території Миколаївської сільської громади – усього було 35 "прильотів".
Після опівночі розпочався мінометний обстріл одного із сел Есманської громади – зафіксували 6 "прильотів".
В усіх випадках – без жертв та руйнувань.
Нагадаємо
27 липня російські окупанти обстріляли Шосткинський район Сумської області.