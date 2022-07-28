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Утром оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область: 20 "прилетов"

Утром оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область: 20 "прилетов"

Киев • УНН

 • 60058 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты из минометов обстреляли Хотинскую и Краснопольскую громады Сумской области – зафиксировано 20 "прилетов". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

"Почти в шесть утра россияне обстреляли Хотинскую громаду из миномета. 5 прилетов. В половине девятого был минометный обстрел Краснопольской громады. 15 прилетов", – написал Живицкий.

Добавим

Глава ОВА также сообщил, что вчера до полуночи продолжался минометный огонь по территории Николаевской сельской громады – всего было 35 "прилетов".

После полуночи начался минометный обстрел одного из сел Эсманской громады – зафиксировали 6 "прилетов".

Во всех случаях – без жертв и разрушений.

Напомним

27 июля российские оккупанты обстреляли Шосткинский район Сумской области.

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