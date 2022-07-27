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ВР звільнила від оподаткування імпорт обладнання для зберігання зерна

ВР звільнила від оподаткування імпорт обладнання для зберігання зерна

Київ • УНН

 • 103938 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7548-1 щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, які використовують для зберігання зернових та олійних культур. Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує УНН.

Цитата

"Рада звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, які використовуються для забезпечення зберігання та завантаження/розвантаження зерна та олійних культур", - повідомив Гончаренко.

Деталі

Законопроект підтримало 304 нардепи.

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляло, що метою законопроекту є звільнення від оподаткування ввізним митом виробів та обладнання для зберігання, перевезення, завантаження і розвантаження зернових та олійних культур під час ввезення на митну територію України.

Таке звільнення діятиме в Україні на час воєнного стану та протягом 30 днів із дня його припинення чи скасування.

Доповнення

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити за основу та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками законопроєкт №7548-1 про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що використовуються для забезпечення зберігання зернових та/або олійних культур.

Українські Національні Новини

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