ВР звільнила від оподаткування імпорт обладнання для зберігання зерна

Цитата

"Рада звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, які використовуються для забезпечення зберігання та завантаження/розвантаження зерна та олійних культур", - повідомив Гончаренко.

Деталі

Законопроект підтримало 304 нардепи.

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляло, що метою законопроекту є звільнення від оподаткування ввізним митом виробів та обладнання для зберігання, перевезення, завантаження і розвантаження зернових та олійних культур під час ввезення на митну територію України.

Таке звільнення діятиме в Україні на час воєнного стану та протягом 30 днів із дня його припинення чи скасування.

Доповнення

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити за основу та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками законопроєкт №7548-1 про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що використовуються для забезпечення зберігання зернових та/або олійних культур.